Депутат Крупник заявил, что трафаретчиков следует наказывать за рекламу наркотиков

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Трафаретчиков необходимо уголовно наказывать за нанесение надписей, которые рекламируют незаконные "магазины", торгующие наркотиками, а также предлагают "вакансии" наркокурьеров. С таким предложением выступил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, сообщает RT.

Депутат предлагает приравнять любую форму распространения рекламы наркотиков к попытке сбыта запрещенных веществ. По его словам, согласно действующему законодательству, нанесение трафарета с рекламой наркотиков не является явным уголовным преступлением – трафаретчику грозит административный штраф до 5 тысяч рублей.

Крупник считает, что, помимо увеличения штрафа, злоумышленник должен лично участвовать в уничтожении нанесенных трафаретов. Если же преступление было совершено иностранцем, то его должны пожизненно депортировать без права обжалования.

В свою очередь, заслуженный юрист России Иван Соловьев напомнил, что сейчас трафаретчики не подпадают под уголовную ответственность, так как их действия не определяются как пособничество. По его же мнению, подобные рекламные сообщения, обращенные к неограниченному кругу лиц о том, где можно приобрести наркотики, как раз-таки являются соучастием в сбыте наркотиков и должны наказываться.

Ранее глава комитета по молодежной политике ГД Артем Метелев заявил, что в Госдуме проработают вопрос штрафов за рекламу наркотиков на городских улицах. По его словам, проблема бесконтрольной продажи наркотиков серьезная. Тех, кто наносит рекламу наркотических веществ на городских улицах, нужно штрафовать, а за повтор – наказывать тюремным сроком.