В Госдуме проработают вопрос штрафов за рекламу наркотиков на улицах городов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуме проработают вопрос штрафов за рекламу наркотиков на городских улицах. Об этом сообщил глава комитета по молодежной политике ГД Артем Метелев в своем телеграм-канале.

По его словам, проблема бесконтрольной продажи наркотиков серьезная. Тех, кто наносит рекламу наркотических веществ на городских улицах, нужно штрафовать, а за повтор – наказывать тюремным сроком, написал он.

Кроме того, Метелев рассказал о проекте программы ДОБРО.PRO - T-MAN х ARTпатруль. В ней супергерой T-MAN с помощью осознанного стрит-арта помогает бороться с рекламой наркотиков, заменяя ее произведениями искусства.

Ранее депутат ГД Султан Хамзаев предложил запретить рекламу фастфуда и газированных напитков в СМИ.

Он отметил, что эту инициативу эксперты обсуждают уже не первый год и считают ее наиболее эффективной мерой по решению проблемы ожирения в России.

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