21 октября, 18:09Общество
В Госдуме проработают вопрос штрафов за рекламу наркотиков на улицах городов
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Госдуме проработают вопрос штрафов за рекламу наркотиков на городских улицах. Об этом сообщил глава комитета по молодежной политике ГД Артем Метелев в своем телеграм-канале.
По его словам, проблема бесконтрольной продажи наркотиков серьезная. Тех, кто наносит рекламу наркотических веществ на городских улицах, нужно штрафовать, а за повтор – наказывать тюремным сроком, написал он.
Кроме того, Метелев рассказал о проекте программы ДОБРО.PRO - T-MAN х ARTпатруль. В ней супергерой T-MAN с помощью осознанного стрит-арта помогает бороться с рекламой наркотиков, заменяя ее произведениями искусства.
Ранее депутат ГД Султан Хамзаев предложил запретить рекламу фастфуда и газированных напитков в СМИ.
Он отметил, что эту инициативу эксперты обсуждают уже не первый год и считают ее наиболее эффективной мерой по решению проблемы ожирения в России.
В РФ предложили законодательно запретить несовершеннолетним вегетарианство и сыроедство
Читайте также