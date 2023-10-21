В Госдуме предложили запретить рекламу фастфуда в СМИ

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить рекламу фастфуда и газированных напитков в СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.

Хамзаев обратился с данным предложением к главе Минздрава Михаилу Мурашко.

"Призываю запретить рекламу "фастфуда" в СМИ и, наоборот, информировать граждан о негативных последствиях потребления "фастфуда" и популярных сладких газированных напитков для человека", – написал он обращении.

Депутат подчеркнул, что данную инициативу эксперты обсуждают уже не первый год и считают ее наиболее действенной мерой по решению проблемы ожирения в России.

Мурашко ранее сообщил, что впервые в истории России количество граждан, страдающих от ожирения, достигло 11 процентов от населения.

5 октября глава Минздрава заявлял, что с 2009 по 2022 год число пациентов с ожирением в РФ выросло на 36%. Глава ведомства назвал одной из причин подобной статистики пандемию коронавируса.

По итогам исследования Всемирной организации здравоохранения, в России с 2000 по 2016 год наблюдался недостаток спортивной деятельности у детей. Минздрав РФ, в свою очередь, фиксировал шестикратный рост диагноза "ожирение" у подростков за последние 20 лет.

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