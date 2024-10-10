Депутат ГД Марченко предложил наказывать родителей за плохое воспитание детей

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За преступления детей стоит наказывать родителей несовершеннолетних, если суд докажет, что они виновны в плохом воспитании или тяжелой психологической обстановке в семье. Такое предложение высказал член думского комитета по защите семьи Евгений Марченко.

"Возможно привлечение и родителей к уголовной ответственности, но при наличии соответствующей статьи в УК", – цитирует депутата РИА Новости.

Однако родители не будут отвечать за детей, если экспертиза найдет у малолетнего преступника психическое заболевание.

Такое предложение депутат сделал после убийства двух девочек 2 и 5 лет, в котором подозревается их сводная 13-летняя сестра. Трагедия случилась 8 октября в Тольятти.

Мать девочек последнее время жила с отчимом, отцом убитых. Однако в тот день они находились в полиции по делу о незаконном проникновении мужчины в жилье. По предварительной версии, девочка воспользовалась отсутствием родителей и убила сестер, а затем ушла гулять в парк.

По данному факту возбуждено уголовное дело, девочку направили в психиатрический стационар после признательных показаний.

