Романа Рязанцева назначили врио главы городского округа Подольск

Фото: телеграм-канал "Роман Рязанцев"

Романа Рязанцева назначили временно исполняющим обязанности главы городского округа Подольск, поскольку Дмитрий Жариков, занимавший пост главы муниципалитета, скоропостижно скончался 10 октября. Об этом сообщила пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

В ведомстве уточнили, что решение принял совет депутатов городского округа.

Дмитрию Жарикову было 47 лет. Как сообщается в телеграм-канале администрации горокруга, его уважали сослуживцы, подчиненные и коллеги. Он занимал руководящий пост в округе чуть больше года и успел за это время много сделать, всегда был рядом с местными жителями и к каждому человеку находил подход, отмечено в сообщении.

С 2009 по 2015 год Жариков работал в администрации Подольска, а с 9 марта прошлого года был назначен главой горокруга.

Ранее сообщалось, что в марте этого года на 71-м году жизни скончался бывший председатель Центральной избирательной комиссии РФ Владимир Чуров. По словам депутата ГД Леонида Ивлева, Чурова не стало после перенесенного обширного инфаркта.