Главы партий уполномочили Нетаньяху сформировать чрезвычайное правительство

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Главы партий в израильской правительственной коалиции уполномочили премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху сформировать чрезвычайное правительство национального единства, сообщает ТАСС.

Отмечается, что решение было принято единогласно.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Во время нападения боевиков ХАМАС на Израиль пострадали свыше 4,1 тысячи человек. Порядка 788 человек погибли в Израиле. В числе жертв конфликта оказались граждане России.

По меньшей мере 100 человек были взяты боевиками ХАМАС на территории Израиля в заложники. В МИД Израиля в связи с этим заявили об обязанности радикальной группы обеспечить безопасность лишенных свободы людей.

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