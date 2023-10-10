В ГП опровергли сообщения о снятии ареста с земельного участка Невзорова в Петербурге

Фото: ТАСС/AP Photo/Sergei Konkov (Александр Невзоров признан в РФ иноагентом)

Принадлежащий журналисту Александру Невзорову (признан в РФ иноагентом) земельный участок в поселке Лисий Нос в Санкт-Петербурге остается под арестом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.

Там прокомментировали информацию о якобы отмене Басманным судом Москвы решения об аресте на земельный участок. В прошлом году столичный суд в рамках уголовного дела в отношении Невзорова наложил арест на его земельный участок площадью 1 198 квадратных метров. Уже 1 февраля 2023 года при вынесении приговора, когда журналист был заочно осужден на 8 лет тюрьмы по делу о распространении фейков о ВС РФ, решения о сохранении либо снятии ареста с имущества не принималось.

Однако, продолжили в ГП, гражданский иск в рамках уголовного дела на досудебной стадии и в период судебных заседаний не предъявлялся. Позже Басманный суд удовлетворил просьбу адвоката в защиту интересов Невзорова о снятии ареста с участка.

Но 18 сентября 2023 года на тот же земельный участок Приморский районный суд Петербурга наложил новый обеспечительный арест в рамках рассмотрения иска зампрокурора города к Невзорову об истребовании участка из незаконного владения в пользу комитета имущественных отношений.

На этом фоне, подчеркнули в Генпрокуратуре, "оснований для сохранения ареста на указанный участок в уголовном деле не имеется, меры к обеспечению сохранности имущества до вынесения итогового решения приняты Приморским районным судом Санкт-Петербурга в рамках рассмотрения гражданского дела".

В марте 2022 года Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против Невзорова за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ во время спецоперации на Украине.

Мужчина был объявлен в розыск, потому что покинул РФ до возбуждения дела. По информации правоохранителей, заведомо ложные данные об обстреле роддома в Мариуполе Невзоров опубликовал в соцсетях в марте.

В конце января 2023 года гособвинение попросило Басманный суд Москвы заочно приговорить Невзорова к 9 годам лишения свободы за распространение фейков о российской армии с запретом на администрирование интернет-сайтов сроком на четыре года. В рамках уголовного дела был арестован земельный участок в Санкт-Петербурге.