Армия Израиля считает парламент Газы и гражданские министерства "легитимными целями" – СМИ

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Армия Израиля считает парламент Газы и гражданские министерства "легитимными целями", сообщает агентство Associated Press.

Представитель армии Израиля Ричард Хехт заявил, что, если оттуда стреляет ракетами боевик, это превращается в военную цель.

Также отмечается, что ВВС Израиля за сутки перебросили сотни израильских военнослужащих из Европы для участия в операции против ХАМАС в секторе Газа.

По данным СМИ, тяжелые транспортные самолеты летали в различные страны, чтобы доставить в Израиль солдат, которые не смогли сделать это самостоятельно. Операция проводилась по согласованию с МИД.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили более 2,6 тысячи человек. Около 900 человек, по информации СМИ, погибли в Израиле. В числе жертв эскалации конфликта оказался один гражданин России.

Минимум 100 человек были взяты боевиками ХАМАС на территории Израиля в заложники. В МИД Израиля на фоне подобных обстоятельств заявили об обязанности радикальной группы обеспечить безопасность лишенных свободы людей.

ХАМАС при атаке на Израиль могло использовать оружие со складов Европы и США – эксперты