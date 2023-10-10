Москвичи несут цветы к посольству Израиля. Прямой эфир



На здании посольства Израиля в Москве приспущен флаг. Люди несут цветы в память о жертвах эскалации конфликта с Палестиной. Многие букеты оформлены в цветах израильского флага.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа. Радикалы запустили на территорию Израиля более 3 тысяч ракет. Десятки вооруженных палестинцев проникли в четыре поселения, расположенных в Израиле.