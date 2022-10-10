Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ

Видео: Минобороны РФ

Подразделения российских ВДВ остановили танковый прорыв, разгромив украинскую бронетехнику из противотанковых комплексов "Корнет". Минобороны показало видеоролик, где запечатлено уничтожение двух единиц украинской бронетехники в поле у лесополосы. Также на кадрах показан пораженный танк Т-80БВ и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства.

"Происходил танковый прорыв. Я занял свою противотанковую позицию и с противотанковой установки "Корнет" поразил танк противника. Точное количество сказать не могу, но противника было достаточно на наше количество людей, но мы справились и остановили", – сказал оператор ПТУР по имени Евгений.

В Минобороны добавили, что российские военнослужащие обнаружили колонну украинской бронетехники с помощью беспилотника и нанесли по ней удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами. Всего уничтожено шесть танков и свыше десяти единиц другой техники.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России пресекли наступление украинских войск на краснолиманском направлении в ДНР. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что российские военные уничтожили свыше 30 военнослужащих украинской армии, когда они пытались форсировать реку Жеребец.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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