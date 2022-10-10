В Херсонской области заявили об отражении атак ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Продвижение подразделений ВСУ на херсонском направлении остановлено, российские военные отразили все атаки противника, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Ситуация стабильная. В Херсоне никакой паники нет. Логистика работает в обычном режиме. Продукты питания есть. Херсонская группировка усиливается", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Стремоусова, сдача Херсона в текущих условиях невозможна.

Ранее в администрации Херсонской области заявили, что украинским войскам не удалось развить наступление на херсонском направлении. Там подчеркнули, что ситуация осталась без изменений.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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