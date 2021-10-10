Путин встретится с премьером Армении Пашиняном 12 октября

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин 12 октября проведет встречу с премьером Армении Николом Пашиняном, рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

В этот же день у главы государства запланирована встреча в Кремле с депутатами Госдумы восьмого созыва.

"Президент обсудит с парламентом, какие вопросы первостепенны для страны. В этот же день пройдет новая встреча Путина с премьером Армении Пашиняном", – сказали в программе.

Ранее о планируемой встречи Путина с депутатами Госдумы нового созыва сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, собрание пройдет в первый день работы нового созыва Госдумы. Кроме того, в течение недели президент проведет серию отдельных встреч с главами партий.

