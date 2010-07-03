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Политика

11:20

США планируют заключить валютное соглашение с Китаем

политика экономика

Фото: ТАСС/EPA/POOL/MARK SCHIEFELBEIN

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Уточняется, что условия договора были оговорены и согласованы ранее, однако потом сделка прервалась. В Белом доме рассчитывают, что после заключения соглашения США и Китай смогут продолжить переговоры по вопросам интеллектуальной собственности и принудительной передачи технологий.

Китай и США пытаются придти к соглашению уже на протяжении нескольких месяцев. Предыдущая встреча прошла в Шанхае 30–31 июля. Следующий этап переговоров пройдет в Вашингтоне 10 октября.

Торговая война между США и Китаем разгорелась в июле 2018 года. Тогда таможенные тарифы между странами увеличились до 25 процентов.

1 октября должно было вступить в силу очередное повышение американских пошлин на китайские товары — с 25 до 30%. Однако Трамп по просьбе Лю Хэ перенес ужесточение тарифов на 15 октября.

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