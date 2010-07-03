Трамп заявил, что все еще готов к переговорам с КНР после взаимного обложения пошлинами

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Дональд Трамп после повышения пошлин на китайские товары отметил, что по-прежнему готов к переговорам с Китаем. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление американского президента журналистам.

"Посмотрим, что будет. Я всегда открыт к переговорам", – сообщил Трамп.

Ранее американский лидер написал на своей странице в Twitter о том, что в США приняли решение повысить пошлины, которые планируют ввести осенью на китайские товары. Трамп подчеркнул, что его страна ежегодно лишается сотен миллиардов долларов в пользу Китая.

Такое заявление последовало на фоне повышения Китаем пошлин на импорт из США. Речь идет о сумме в 75 миллиардов долларов.