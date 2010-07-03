Трамп повысил пошлины на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп принял решение повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на китайские товары. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter.
"Начиная с 1 октября товары из Китая на 250 миллиардов долларов, которые в настоящее время облагаются пошлинами в 25 процентов, будут облагаться пошлинами в 30 процентов", – рассказал Дональд Трамп.
Отмечается, что оставшаяся китайская продукция на 300 миллиардов долларов, на которую должен был действовать налог в 10 процентов, теперь будет обложена пошлинами размером в 15 процентов. Американский лидер уверен, что в течение долгого времени Китай использовал США в своих торговых интересах.
"Наша страна ежегодно лишается сотен миллиардов долларов в пользу Китая, и конца этому не видно", – подчеркнул Трамп.
Ранее американский лидер призвал компании своей страны уходить из Китая. По мнению президента, китайские торговые партнеры крадут у США интеллектуальную собственность.
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