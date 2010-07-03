Трамп повысил пошлины на товары из Китая

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Президент США Дональд Трамп принял решение повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на китайские товары. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

"Начиная с 1 октября товары из Китая на 250 миллиардов долларов, которые в настоящее время облагаются пошлинами в 25 процентов, будут облагаться пошлинами в 30 процентов", – рассказал Дональд Трамп.

Отмечается, что оставшаяся китайская продукция на 300 миллиардов долларов, на которую должен был действовать налог в 10 процентов, теперь будет обложена пошлинами размером в 15 процентов. Американский лидер уверен, что в течение долгого времени Китай использовал США в своих торговых интересах.

"Наша страна ежегодно лишается сотен миллиардов долларов в пользу Китая, и конца этому не видно", – подчеркнул Трамп.

Ранее американский лидер призвал компании своей страны уходить из Китая. По мнению президента, китайские торговые партнеры крадут у США интеллектуальную собственность.