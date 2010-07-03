Трамп призвал американские компании уходить из Китая

23 августа, 20:29
23 августа, 20:29
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Фото: depositphotos/actionsports
Президент США Дональд Трамп у себя в Twitter призвал американские компании вернуть производство из Китая обратно в Соединенные Штаты, отметив, что из-за КНР его страна "по глупости потеряла триллионы долларов".
"Они крадут нашу интеллектуальную собственность стоимостью в сотни миллиардов долларов в год и хотят продолжать это делать. Я не допущу этого! Нам не нужен Китай, и, честно говоря, без него нам будет куда лучше", – написал Трамп.
Он добавил, что американским компаниям следует немедленно начать поиски альтернативы Китаю, ориентируясь в первую очередь на сами Штаты.
Также Трамп сообщил, что в течение нескольких часов будет объявлено о введении дополнительных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары.
Ранее власти КНР приняли решение с 1 сентября и 15 декабря поднять ввозные пошлины на продукцию из США на 10% и 5% соответственно на общую сумму в 75 миллиардов долларов. Решение Китая стало ответом на действия США, которые, как сказано в сообщении комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР, "привели к дальнейшей эскалации китайско-американских торговых трений и нанесли огромный ущерб интересам КНР, США и других государств".
В начале июня Китай уже вводил повышенные пошлины на товары из США на сумму 60 миллиардов долларов.
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