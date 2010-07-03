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17:53

Политолог оценил новые пошлины Китая на товары из США

экономика

17:53

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Фото: depositphotos/maxoidos

Китай в ответ на действия Соединенных Штатов с 1 сентября и 15 декабря поднимет ввозные пошлины на продукцию из США на 10% и 5% соответственно на общую сумму в 75 миллиардов долларов.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал это решение властей КНР, заявив, что оба государства сейчас находятся "на грани скатывания в большую рецессию". Слова эксперта приводит RT.

"В этой ситуации уступка – проигрыш. Первый камушек, который в рамках лавины полетит вниз, будет засыпан всеми остальными. И вот этим камушком не хочет быть никто", – отметил Солонников.

Он добавил, что президенту США Дональду Трампу невыгодно развязывание крупной рецессии за год до избирательной кампании, зато Китаю кризис в США был бы на руку.

Сам Трамп ранее объявил, что другие страны могут избежать пошлин в том случае, если начнут производить товары на территории США.

Падение на финансовых рынках привело к тому, что 500 самых богатых бизнесменов мира потеряли в общей сложности 117 миллиардов долларов.

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экономика

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