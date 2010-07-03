Китай повысит пошлины на импорт из США на 75 млрд долларов

17:20
17:20
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Фото: depositphotos/jackmalipan
Власти КНР приняли решение с 1 сентября и 15 декабря поднять ввозные пошлины на продукцию из США на 10 и 5 процентов на общую сумму в 75 миллиардов долларов.
Решение Китая стало ответом на действия США.
"Действия Соединенных Штатов привели к дальнейшей эскалации китайско-американских торговых трений и нанесли огромный ущерб интересам КНР, США и других государств. Они также создали серьезную угрозу принципам многосторонней торговой системы и свободной торговли", – цитирует ТАСС сообщение комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
В начале июня Китай уже вводил повышенные пошлины на товары из США на сумму 60 миллиардов долларов.
При этом Дональд Трамп объявил, что другие страны могут избежать пошлин в том случае, если начнут производить товары на территории США. "Производите свои товары в старых добрых Соединенных Штатах. Это очень просто", – написал американский лидер на своей странице в микроблоге Twitter.
Руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов считает, что Пекин рассматривает ситуацию как "военное положение" в экономике и принимает ответные меры, в том числе используя девальвацию юаня. Вашингтон, по словам эксперта, постоянно поднимал ставки и изменял требования к Китаю. Теперь же можно ожидать замедления мировой торговли в 2020 году и падение мирового ВВП на 0,5%-1%.
Падение на финансовых рынках привело к тому, что 500 самых богатых бизнесменов мира потеряли в общей сложности 117 миллиардов долларов.
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