Китай объявил об ответных пошлинах на товары из США

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С 1 июня Китай вводит повышенные пошлины на товары из США на сумму 60 миллиардов долларов. Об этом сказано в сообщении министерства финансов КНР.

Как уточнили в ведомстве, пошлины на 2493 наименования американских товаров составят 25%, на 1078 категорий товаров − 20%, еще на 974 наименования − 10%. Кроме того, на 595 категорий товаров из США пошлина не изменится и будет равна 5%, передает РИА Новости. Как пояснили в китайском Минфине, эта мера вводится в ответ на действия США.

8 мая в Вашингтоне безрезультатно завершился очередной раунд переговоров по торговле между США и КНР. Американская сторона вновь повысила пошлины на китайские товары. В частности, пошлины на импорт из Китая на сумму около 200 миллиардов долларов выросли с 10 до 25%. Кроме того, президент США Дональд Трамп поручил повысить пошлины на все оставшиеся категории китайских товаров на общую сумму 300 миллиардов долларов.