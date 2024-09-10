Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 16:05

Политика

Мария Захарова назвала обвинения США против политолога Саймса "показательным процессом"

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Выдвинутые американскими властями обвинения против политолога Дмитрия Саймса можно назвать показательным процессом, таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".

По словам Захаровой, все, что сейчас происходит в США с самим политологом, его родственниками и его недвижимостью, является "в худшем смысле показательным процессом".

Ранее Штаты предъявили обвинение Саймсу и его жене за нарушение американских санкций. Их обвиняют в двух схемах по обходу санкционных требований американского правительства. До этого ФБР провело в доме Саймса обыски.

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика