16 августа, 10:38Происшествия
Политолог Саймс заявил, что не был в США с 2022 года и об обыске его не уведомляли
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Политолог и ведущий Первого канала Дмитрий Саймс рассказал в беседе с РИА Новости, что не приезжал в США с 2022 года, а о проведении следственных мероприятий в его поместье он не был предупрежден.
Сейчас, как утверждает Саймс, он находится в Москве.
"В моем доме там нет и не могло быть ничего, связанного с моей нынешней жизнью и деятельностью", – уточнил он.
Ранее издание Rappahannock News сообщало, что ФБР проводит следственные мероприятия в доме, расположенном в штате Виргиния, который, вероятно, принадлежит Саймсу. Как рассказал свидетель, огромное количество сотрудников полиции проводят обыски в поместье Patria с 13 августа.
При этом сам Саймс заявил изданию утром 15 августа, что не знает, является ли объектом расследования. Саймс добавил, что собирается получить всю необходимую информацию, а уже после предпринять действия.