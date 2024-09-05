США предъявили обвинение политологу Дмитрию Саймсу за нарушение американских санкций

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США предъявили обвинения политологу Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии за нарушение американских санкций. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

Согласно документу, их обвиняют в двух сменах по обходу санкционных требований правительства США. По версии американского министерства, в рамках первой Саймс оказывал услуги Первому каналу, получив в качестве вознаграждения свыше 1 миллиона долларов, личный автомобиль, водителя, квартиру в Москве и команду из десяти сотрудников телеканала.

Вторая же схема предполагала участие супругов в отмывании денег. Тем самым они пытались скрыть свои доходы от подсанкционной деятельности, считает американская сторона. По совокупности всех обвинений им обоим может грозить до 60 лет тюрьмы.

Ранее издание Rappahannock News сообщало, что ФБР проводит следственные мероприятия в доме, расположенном в штате Виргиния, который, вероятно, принадлежит Саймсу. Как рассказал один свидетель, огромное количество сотрудников полиции проводят обыски в поместье Patria с 13 августа.

При этом сам Саймс заявил изданию утром 15 августа, что не знает, является ли объектом расследования. Саймс добавил, что собирается получить всю необходимую информацию, а уже после предпринять действия.

Позже политолог заявил, что не был в США с 2022 года и об обыске его не уведомляли. Сейчас, как утверждает Саймс, он находится в Москве.