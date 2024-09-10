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Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о готовности баллотироваться на второй срок. Об этом глава государства сообщила в интервью французской газете Le Figaro, опубликованном на сайте президента Грузии.

"Я готова взять на себя большую ответственность, в том числе (баллотируясь. – Прим. ред.) на второй срок, чтобы Грузия вернулась на европейский путь", – заявила Зурабишвили.

По словам президента, если заработает предложенный ею план действий для оппозиции в случае победы на выборах, она готова исполнять роль переговорщика с европейскими лидерами.

Помимо этого, в ходе интервью Зурабишвили обвинила правительство в том, что оно "пытается оторвать страну от Европы и поместить под протекторат России". Зурабишвили считает, что правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" своими действиями, в том числе принятием закона об иноагентах, сделала "очень честный выбор в пользу сближения с Москвой".

Лидер Грузии назвала предстоящие 26 октября парламентские выборы экзистенциальными, которые решают европейское будущее страны.

Ранее президент Грузии обвинила власти в санкциях со стороны ЕС и США. По мнению Зурабишвили, именно грузинское правительство несет ответственность за перенос совместных учений со Штатами "Достойный партнер – 2024", а также за заморозку выделенных стране средств.