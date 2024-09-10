В ГД внесен проект об отмене НДФЛ для волонтеров при возмещении расходов на медуслуги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты от "Единой России" внесли в Государственную думу законопроект об освобождении волонтеров от уплаты НДФЛ на доходы, полученные в качестве возмещения стоимости медицинских услуг, сообщила пресс-служба партии.

Речь идет о тех услугах врачей, которые необходимы для осуществления волонтерской деятельности, пояснили парламентарии.

"При этом расходы и условия их возмещения необходимо будет отразить в гражданско-правовом договоре о безвозмездном выполнении работ и оказании услуг", – отметила фракция.

Комментируя данную инициативу, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев обратил внимание, что некоторые виды добровольчества подразумевают необходимость в предварительном медицинском обследовании. Если волонтер собирается работать в больнице, организаторы должны убедиться в том, что его состояние здоровья не станет фактором риска как для него самого, так и для пациентов медучреждения.

В соответствии с актуальным законодательством, расходы на прохождение подобных анализов и обследований компенсируются, но облагаются НДФЛ. По мнению Метелева, эти средства несправедливо расценивать как доход.

Ранее депутат Мосгордумы Ольга Мельникова предложила ввести налоговые вычеты для супругов, которые уже длительное время находятся в браке. Она отметила, что это должна быть прогрессивная шкала в зависимости от числа прожитых лет вместе.