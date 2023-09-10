В ЦИК заявили о возможных изменениях в законодательстве перед выборами президента

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Перед президентскими выборами в России, которые запланированы на 2024 год, возможны точечные изменения в законодательстве о выборах главы государства. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда ЦИК РФ Николая Булаева.

Булаев отметил, что в преддверии выборов будет проанализирован закон, регулирующий избирательные мероприятия.

"Возможны точечные изменения в этот закон, над этим мы сейчас работаем и думаем, потому что время идет и все нуждается в актуализации", – подчеркнул Булаев.

Ранее зампред ЦИК РФ рассказал о том, что один из избирательных участков в Запорожской области был разрушен атакой беспилотников в ночь на воскресенье, 10 сентября. Он отметил, что вероятной целью атаки было запугать сотрудников избирательной комиссии, чтобы они не вышли на участок.



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