Глава Африканского союза чуть не расплакался от новости о приеме в G20 – СМИ

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Председатель Африканского союза, президент Коморских островов Азали Ассумани признался, что чуть не заплакал от того, как Афросоюз стал постоянным членом "Большой двадцатки". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью президента агентству ANI.

"Я чуть не заплакал. Это было очень эмоционально для меня. Потому что на самом деле мы думали, что будут обсуждения, а затем будет принято решение, но в самом начале саммита было объявлено, что мы становимся членом", – сказал глава Африканского союза.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что Афросоюз становится постоянным членом Большой двадцатки на открытии первой сессии саммита.

В конце июля Владимир Путин поддержал инициативу Африканского союза стать полноценным участником "Большой двадцатки". Российский лидер выразил надежду, что окончательное решение по данному вопросу будет принято в сентябре.