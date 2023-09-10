Президент США досрочно завершил визит на саммит G20 в Индию

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Американский лидер Джо Байден досрочно завершил участие в саммите G20 в столице Индии. Об этом пишет агентство Press Trust of India в социальной сети X.

Отмечается, что Байден улетел утром во Вьетнам. Так, президент США пропустил третью сессию саммита G20 под названием One future ("Одно будущее").

Саммит проходит в Нью-Дели 9–10 сентября. На него пригласили лидеров стран "двадцатки" и еще девяти государств – Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что журналисты со всего мира, освещавшие саммит G20 в Нью-Дели, фотографировались с флагом РФ, который принесла на саммит репортер из России Екатерина Надольская. Она отметила, что была удивлена тем, как жители Индии поддерживают Россию и уважают российского лидера Владимира Путина.

Также лидеры стран "Большой двадцатки" в тексте декларации по итогам саммита признали различие взглядов и оценок среди членов сообщества относительно ситуации на Украине. Участники встречи приняли во внимание все последствия боевых действий.

В Индии заявили, что РФ на саммите G20 может представить Лавров