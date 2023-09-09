Стало известно меню ужина для участников саммита G20

Фото: AP Photo/Manish Swarup

Президент Индии Драупади Мурму угостила лидеров саммита Большой двадцатки (G20) вегетарианским ужином. Об этом сообщает РИА Новости.

В меню ужина для лидеров стран G20 значится закуска из чипсов из листьев проса с шариком йогурта и пряным соусом чатни. В качестве основного блюда – галета из джекфрута с лесными грибами, кусочками проса и красным рисом с добавлением листьев карри.

На закуску лидерам стран Большой двадцатки был предложен традиционный индийский хлеб. Это мягкая булочка со вкусом лука. А на десерт, по словам журналистов, подавался пудинг из проса с ароматом кардамона и рисовыми чипсами.

Индия уделяет особое внимание просу. Так, индийский премьер-министр Нарендра Моди не раз призывал мировое сообщество выращивать больше проса и внедрить его повседневный рацион. Также по инициативе Индии Генеральная ассамблея ООН объявила 2023 год Международным годом проса.

Ранее сообщалось, что журналисты со всего мира, освещавшие саммит G20 в Нью-Дели, фотографировались с флагом России. На площадку саммит Большой двадцатки российский флаг принесла журналистка Екатерина Надольская. Журналистка поделилась, что была удивлена тем, как жители Индии поддерживают Россию и уважают российского лидера Владимира Путина.