В СЖР назвали крайне неприятным случаем недопуск журналистов на конференцию Макрона

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Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев назвал крайне неприятным недопуск российской журналистки на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает RT.

Он подчеркнул, что на мероприятие не допустили, не только россиян, но и журналистов других стран. По мнению Соловьева, французский лидер боится чужих вопросов.

"Видимо, вопросы были заготовлены только от своих, а остальных пускать было не велено. Так что такой дискриминации подверглись журналисты всех других стран, кроме французских журналистов", – сказал он.

Председатель СЖР добавил, что произошедшее служит показателем и свободы слова, и того, как нынешняя администрация Елисейского дворца относится к общению с прессой.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 10 сентября главному редактору Федерального новостного информационного портала Russia News Екатерине Надольской в грубой форме отказали в допуске на мероприятие. Более того, по ее словам, французы попытались разбить телефон россиянки.

По ее словам, Москва рассматривает случившееся как вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма, поскольку в основе инцидента лежит акт дискриминации по национальному признаку. РФ требует извинений от Елисейского дворца в адрес представителя СМИ.