РФ требует извинений от Франции в адрес недопущенного на конференцию Макрона журналиста

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Россия потребовала извинений от Франции в адрес российской журналистки, недопущенной на пресс-конференцию Эммануэля Макрона в рамках саммита Группы двадцати. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что 10 сентября главному редактору Федерального новостного информационного портала Russia News Екатерине Надольской в грубой форме отказали в допуске на мероприятие. Более того, по ее словам, французы попытались разбить телефон россиянки.

"Причина такой дискриминации – и это было прямо озвучено сотрудником французской пресс-службы – в том, что журналист представляет именно российское СМИ. Интересно, западные медиа, переживающие о свободе слова и озабоченные правами, снова не заметят очередную расистскую выходку команды Макрона в отношении российских СМИ? Снова будут удивляться нашим ответным шагам на творящееся в отношении отечественных средств массовой информации беззаконие со стороны властей стран ЕС?" – задалась вопросом Захарова.

По ее словам, Москва не может и не будет смиренно игнорировать очередной пример расовой дискриминации и нарушений основополагающих принципов демократии.

Она подчеркнула, что Париж не просто развернул "охоту на ведьм" в собственном информпространстве, фактически истребив медийное присутствие российских вещателей в своем публичном поле и создав невыносимые условия для работы отечественных корреспондентов, но и экспортирует пренебрежение правами СМИ в страны и регионы, которым Франция десятилетиями читала нравоучения о демократии и свободе слова.

Захарова считает, что такая политика, пропитанная фальшью, высокомерием и комплексом исключительности, в конечном счете сыграет против ее проводников. По ее словам, Москва рассматривает случившееся как вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма, поскольку в основе инцидента лежит акт дискриминации по национальному признаку.

"Требуем извинений от Елисейского дворца в адрес представителя СМИ", – заявила Захарова, заметив, что сейчас в России аккредитованы представители 11 французских СМИ, и все они имеют свободный доступ к участию в пресс-мероприятиях МИД России.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров положительно оценил результаты саммита "Большой двадцатки" (G20) на пресс-конференции по итогам встречи. Лавров отметил, что саммит "двадцатки" в Нью-Дели стал переломным. По словам главы российского МИД, Западу не удалось "украинизировать" повестку встречи. Помимо этого, Лавров отметил, что итоги встречи G20 придадут позитивный импульс усилиям по реформе МВФ и ВТО.

Лавров отметил, что "двадцатка" переживает внутреннюю реформу. Прежде всего это проявляется в существенной активизации членов "Группы двадцати" от глобального Юга, которые при ведущей роли Индии настойчиво добивались учета своих интересов в тех договоренностях.