В Общественной палате сообщили об отражении 27 тыс DDoS-атак на системы ДЭГ

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Свыше 27 тысяч DDoS-атак совершили за время проведения голосования на веб-сервисы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщил сопредседатель координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"Огромный поток атаки идет на избирательную инфраструктуру, в том числе и на сайт Общественной палаты. За время проведения голосования отражено более 27 тысяч атак на веб-сервисы ДЭГ", – передает ТАСС его слова.

Григорьев отметил, что было совершено достаточно много хакерских атак. При этом работают не частные хакеры, а спецслужбы и кибервойска западных стран, подчеркнул он.

По его словам, повышенное количество атак наблюдается на госуслугах. Специалисты фиксируют, как используются мошеннические центры, находящиеся на территории Украины.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что к утру субботы, 9 сентября, на систему дистанционного электронного голосования было совершено более 15 тысяч DDоS-атак. Она подчеркнула, что больше всего атак, 14 197, пришлось на сайт vybory.gov.ru. По ее словам, в большинстве случаев атаки идут из-за рубежа.

Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице