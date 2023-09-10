США и союзники запустят экономический коридор Индия – Ближний Восток – Европа

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В США заявили о достижении договоренностей с рядом стран по созданию экономического коридора Индия – Ближний Восток – Европа. Об этом сообщается в меморандуме стран-участниц, размещенном на сайте Белого дома.

"В соответствии с настоящим Меморандумом о взаимопонимании правительства Королевства Саудовской Аравии, Европейского Союза, Республики Индия, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Итальянской Республики и Соединенных Штатов Америки обязуются сотрудничать в создании экономического коридора Индия – Ближний Восток – Европа (IMEC)", – указано в документе.

Страны-участники ожидают, что данный коридор простимулирует экономическое развитие, расширив связи между Азией, Персидским заливом и Европой. Уточняется, что IMEC будет включать в себя два отдельных коридора – один из них соединит Индию с Персидским заливом, а второй – Персидский залив с Европой.

Будет построена железная дорога, которая обеспечит надежную и экономически эффективную сеть поставок между странами, которая дополнит существующие морские и автомобильные маршруты.

Страны-участницы также отмечают, что данный коридор поможет укрепить экономическое единство, снизить расходы и повысить эффективность перевозок. Они также считают, что данная инициатива позволит снизить выбросы парниковых газов и создаст новые рабочие места.

Ранее сообщалось, что Россия рассчитывает на скорейшее завершение подготовки соглашения между Москвой, Тегераном и Баку о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок по маршруту Север – Юг.

Президент России Владимир Путин отметил, что взаимодействие в контексте создания этого коридора ведется в тесном партнерстве с Азербайджаном.