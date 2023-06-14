Посол ОАЭ в России рассказал, как торговля с Москвой изменит жизнь Эмиратов через 50 лет

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Торговля с Россией поможет Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) стать глобальной столицей инвестиций и экономических инноваций через 50 лет, сообщает News.ru со ссылкой на посла ОАЭ в РФ Мохаммада Ахмад Аль-Джабера.

"Комплексные соглашения об экономическом партнерстве отвечают интересам не только ОАЭ, в перспективе они послужат на благо будущих поколений всего Ближневосточного региона с его молодым населением – там уже сейчас в структуре населения более 100 миллионов молодых людей. Это требует практической политики, гарантирующей будущим поколениям возможности для процветания", – сказал посол.

В связи с этим, как отметил Ахмад Аль-Джабера, ОАЭ заинтересованы в заключении соглашения о свободной торговле с ЕАЭС и ожидают, что оно будет подписано до конца этого года. Дипломат подчеркнул, что за последние 50 лет Эмираты превратились в современный диверсифицированный экономический хаб, и договор с ЕАЭС в том числе позволит улучшить торговлю стран и облегчит ведение бизнеса в регионе, а также на других рынках в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке.

Посол ОАЭ также положительно оценил перспективы Евразийского торгово-промышленного хаба, открывшегося в Абу-Даби в начале этого года.

Он заявил, что Эмираты – крупнейший торговый партнер России среди стран Персидского залива, на долю которой приходится 55% всего российского товарооборота в регионе. Кроме того, 90% всех инвестиций России в арабские страны также приходятся на ОАЭ, а на Абу-Даби, в свою очередь, приходится 80% арабских инвестиций в РФ, добавил диппредставитель.

По словам Мохаммада Ахмад Аль-Джабера, сейчас ОАЭ также изучают целесообразность участия в проекте транспортного коридора "Север – Юг". Отмечается, что Абу-Даби уже заключила соглашения с несколькими странами о создании коммерческих транспортных коридоров.

Посол добавил, что Эмираты заинтересованы в сотрудничестве с Россией в целом ряде отраслей. В частности, он привел в пример области энергетики, инноваций и технических наук, освоения космоса, здравоохранения, культуры, продовольственной безопасности и сельского хозяйства.

Кроме того, арабская страна рассматривает возможность разработки совместных проектов в сферах водоснабжения, электроэнергетики и сельского хозяйства и по другим направлениям.

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