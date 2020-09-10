В Крыму прокомментировали заочный арест Украиной российских самолетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Заочный арест Украиной 65 российских самолетов, летавших в Крым, является очередным политическим блефом. Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

"Арест 65 российских самолетов – очередной политический блеф, так как существует только в больном воображении украинских руководителей мифической "Прокуратуры Автономной Республики Крым", – сказал Молохов РИА Новости.

Он добавил, что самолеты продолжат летать на полуостров.

9 сентября суд Украины арестовал 65 российских самолетов за полеты в Крым. В пресс-службе прокуратуры Автономной Республики Крым отметили, что регулярные пассажирские авиаперевозки осуществляли 40 российских компаний.

Украина закрыла воздушное пространство для России с марта 2014 года. В санкционный список попали крупнейшие российские перевозчики, которым частично или полностью был запрещен транзит ресурсов, полеты и перевозки по украинской территории.

Крым вошел в состав России в 2014 году после всеобщего референдума, на котором почти 97 процентов избирателей проголосовали за выход полуострова из состава Украины.

