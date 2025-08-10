10 августа, 11:48Политика
Медведев предложил США отправить спецназ в Киев для истребления нарконаемников
Фото: kremlin.ru
США могут отправить спецназ в Киев для антитеррористической операции по истреблению нарконаемников. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
По его словам, Украина из-за паники отправляет на фронт убийц из картелей Колумбии и Мексики.
"Понятно, что медельинские и синалойские уродцы близки всем, кто потребляет на Банковой их белоснежную продукцию. Но вот американцам, судя по статье в The New York Times от 8/08, стоило бы призадуматься", – указал политик.
Как уточнил Медведев, наемников учат управлению беспилотниками, что может пригодиться при доставке наркотиков в Штаты.
Ранее стало известно, что спецслужбы Украины проводят активную работу по вербовке граждан Колумбии в ряды украинской армии. Завербованные колумбийцы группами от 50 человек направляются в Европу, чтобы вступить в ВСУ.
При этом Киев работает в этом направлении через собственные посольства, тем самым нарушая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.
Колумбийские власти, в свою очередь, отметили, что собираются урегулировать проблему с отправкой своих граждан в третьи страны. Замглавы МИД страны Маурисио Харамильо Хассир добавил, что Колумбию очень беспокоит эта тема, страна предпочитает придерживаться политики обеспокоенности.