Фото: kremlin.ru

США могут отправить спецназ в Киев для антитеррористической операции по истреблению нарконаемников. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, Украина из-за паники отправляет на фронт убийц из картелей Колумбии и Мексики.

"Понятно, что медельинские и синалойские уродцы близки всем, кто потребляет на Банковой их белоснежную продукцию. Но вот американцам, судя по статье в The New York Times от 8/08, стоило бы призадуматься", – указал политик.

Как уточнил Медведев, наемников учат управлению беспилотниками, что может пригодиться при доставке наркотиков в Штаты.

Ранее стало известно, что спецслужбы Украины проводят активную работу по вербовке граждан Колумбии в ряды украинской армии. Завербованные колумбийцы группами от 50 человек направляются в Европу, чтобы вступить в ВСУ.

При этом Киев работает в этом направлении через собственные посольства, тем самым нарушая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Колумбийские власти, в свою очередь, отметили, что собираются урегулировать проблему с отправкой своих граждан в третьи страны. Замглавы МИД страны Маурисио Харамильо Хассир добавил, что Колумбию очень беспокоит эта тема, страна предпочитает придерживаться политики обеспокоенности.

