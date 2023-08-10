Минобороны Турции подтвердило контакты с ООН, РФ и Украиной по зерновой сделке

Фото: 123RF/fotokostic

Турция продолжает контакты с эмиссарами ООН, России и Украины по теме возобновления черноморской инициативы. Об этом сообщил телеканал TRT со ссылкой на представителя Минобороны страны.

"Мы надеемся, что эта инициатива, вносящая важный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности и подтвердившая возможность урегулирования всех кризисов путем доброй воли и диалога, будет продолжена", – сказал собеседник телеканала.

В оборонном ведомстве Турции также отметили, что внимательно следят за событиями вокруг украинского кризиса. В Минобороны страны назвали обстановку на Украине "угрожающей региональной и глобальной безопасности".

Действие зерновой сделки закончилось 17 июля, Россия не стала продлевать инициативу. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия ООН. Главная цель сделки – поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские – так и не была реализована.

При этом, по словам российского лидера, российская сторона будет готова возобновить зерновую сделку после выполнения всех обязательств в отношении Москвы.

Новости часа: в Кремле рассказали, при каких условиях РФ вернется к зерновой сделке