Стал известен состав нового правительства Японии

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Фото: depositphotos/denisismagilov
В Японии сформирован новый состав правительства, сообщает ТАСС.
Так, министр иностранных дел страны Есимаса Хаяси сохранил свой пост. Кроме того, Сюнъити Судзуки остался главой японского Минфина, Тэцуо Сайто сохранил должность министра государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, а Дайсиро Ямагива по-прежнему занимает пост министра по восстановлению экономики, а также должность ответственного за продвижение стартапов и возглавляет штаб по борьбе с распространением коронавируса.
В то время как новым министром обороны Японии назначен Ясукадзу Хамада, занимавший данную должность в 2008–2009 годах.
Ясутоси Нисимура стал министром экономики, торговли и промышленности. Отмечается, что в 2021 году он занимал пост министра по восстановлению экономики и отвечал за меры по борьбе с коронавирусом.
Ранее стало известно, что правительство Японии в полном составе ушло в отставку. В скором времени станет известно о новом составе правительства под руководством премьер-министра Фумио Кисиды.
Отмечается, что Кисида решил провести перестановки сейчас в связи с намерением ускорить продвижение экономической концепции "нового капитализма".
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