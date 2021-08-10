В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Белоруссии

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В министерство иностранных дел Украины вызвали временного поверенного в делах Белоруссии Кирилла Камышева из-за заявления президента республики Александра Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над Крымом. Об этом сообщает ТАСС.

"Прежде всего белорусского дипломата предостерегли, что высказанная Александром Лукашенко готовность признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом является равнозначной соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины со всеми связанными международно-правовыми последствиями", – заявили в МИД.

Кроме того, правительство Украины потребовало дать объяснения в связи с заявлениями Лукашенко о разрешении силовым структурам провести в Минске следственные действия с задержанным в республике блогером Романом Протасевичем.

Там заявили, что в случае подтверждения такие действия будут противоречить полученному украинской стороной ответу от МИД Белоруссии, в котором этот факт отрицался.

Также в МИД Украины прокомментировали слова белорусского президента о том, что украинские силовики организуют переброску боевиков в республику.

"Очевидно, это является продуктом искусственно созданного кремлевскими пропагандистами в окружении Лукашенко образа Украины как "враждебной" к Беларуси и белорусскому народу, что абсолютно не соответствует действительности. Фейками о внешних угрозах государственности Беларуси со стороны Украины и других западных государств Александр Лукашенко пытается оправдать свои репрессивные методы и ограничения прав и свобод граждан Беларуси", – отметили там.

В министерстве обратили внимание и на угрозы Лукашенко "поставить на колени" Украину. Белорусскому дипломату сообщили, что такие высказывания являются демонстрацией слабости республики.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия признает Крым и Севастополь российской территорией, когда "последний олигарх России начнет поставлять туда продукцию". При этом он подчеркнул, что сможет переступить через Будапештский меморандум, ведь у него "развязаны руки".