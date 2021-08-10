Китай отозвал посла из Литвы

Фото: depositphotos/jackmalipan

Китай решил отозвать посла из Вильнюса, говорится в официальном заявлении МИД КНР. Причиной для этого послужило открытие в Литве представительства Тайваня.

"Недавно правительство Литвы, невзирая на неоднократные представления китайской стороны и предупреждения о последствиях, заявило, что разрешит тайваньской администрации открыть представительство от имени "Тайваня", это стало грубым нарушением принципов коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами и нанесло серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая", – говорится в заявлении министерства иностранных дел Китайской Народной Республики.

Об открытии представительства в Литве ранее заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф У, сообщив, что оно разместится в Вильнюсе и будет называться "Тайваньским представительством в Литве". В свою очередь, министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте рассказала, что в октябре – ноябре Литва откроет торговое представительство на Тайване.

Ранее стало известно, что посла Молдавии в России Владимира Головатюка отозвали с должности. По информации местных СМИ причиной мог стать сексуальный скандал, в котором замешан Головатюк. В МИД Молдавии от комментариев воздержались.