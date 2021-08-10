Посольство РФ заявило о незаконном присутствии американских войск в Сирии

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Российское посольство в Вашингтоне напомнило официальному представителю возглавляемой США международной антитеррористической коалиции Уэйну Маротто, что его обоснование присутствия американских войск в Сирии противоречит резолюции Совбеза ОНН.

"Дело в том, что вооруженные силы Соединенных Штатов не имеют законного права находиться в Сирии. Ваша интерпретация резолюции 2254 СБ ООН просто смешна. Пожалуйста, внимательно прочтите документ", – говорится в сообщении посольства РФ в Twitter в ответ на соответствующий пост в этой же социальной сети.

Ранее Маротто опубликовал сообщение, в котором утверждал, что американские войска, находящиеся на северо-востоке Сирии, обладают "четким мандатом" на присутствие, согласно резолюции 2254, принятой Советом безопасности ООН в декабре 2015 года.

В конце июня по военной базе США в Сирии был нанесен ракетный удар. Как сообщал тогда Маротто, обстрел произошел в районе нефтеносной местности Эль-Омар в северо-восточной провинции Дейр-эз-Зор.