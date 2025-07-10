Рябков заявил об отсутствии ясности по кандидатуре посла США в России

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Ясность по кандидатуре американского посла в России пока отсутствует. Вашингтон не запрашивал соответствующий агреман, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Кроме того, как указал дипломат, отклик от США на предложение по восстановлению прямых полетов на данный момент минимальный.

"Мы поставили этот вопрос перед американской стороной", – цитирует Рябкова ТАСС.

Также он заметил, что противоречия в действиях и заявлениях администрации главы Белого дома Дональда Трампа не упрощают работу. Рябков призвал не забывать и о "санкционных потугах" Вашингтона. Угрозы новых ограничительных мер стали для Москвы обыденностью, однако государство умеет им противостоять, обратил внимание замглавы МИД.

"Мы же считаем, что в условиях, когда в отношении России принято более 30 тысяч ограничительных мер, гипотетическое появление некоего нового элемента в виде того, о чем вы сказали (введение пошлины в 500%. – Прим. ред.), конечно, потребует дополнительного анализа и осмысления", – добавил Рябков.

В июне американский посол в России Линн Трейси завершила свою работу. По словам дипломата, она гордится тем, что представляла США в РФ в такое трудное время. Она выразила уверенность в том, что ее коллеги продолжат деятельность по улучшению взаимоотношений двух стран и поддержанию связей с российским народом.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сложной ситуацию в отношениях с США из-за предыдущих властей. По ее словам, они много лет разрушали взаимодействие Москвы и Вашингтона.

