ГД поддержала обязательную компенсацию неиспользованных отгулов при увольнении

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума одобрила в первом чтении поправки в Трудовой кодекс, в рамках которых работодатель должен будет возместить увольняющимся сотрудникам неиспользованные отгулы. Об этом сказано на сайте Думы.

По действующему законодательству сотрудник может взять дополнительный день отдыха, если в течение года он выходил на работу в выходной или праздничный день. Теперь же если в течение года работник отгулом не воспользовался, то этот день будет учтен в его деле и в случае увольнения работодатель должен будет выплатить компенсацию за эти отгулы.

"Документ уточняет срок, в течение которого может быть использован отгул, и предусматривает возможность оплаты неиспользованных отгулов при увольнении", – сказано в заявлении нижней палаты парламента.

Если поправки полностью утвердят, то они вступят в силу с 1 марта 2025 года.

В конце мая правительство поддержало предложение, которое подготовил Минтруд, по компенсации работы в выходные и праздничные дни при увольнении. В министерстве напомнили, что работа в такие дни оплачивается не менее чем в двойном размере за отработанные часы. По желанию работника вместо повышенной оплаты человеку могут предоставить отгул.

Там в министерстве пояснили, что сейчас сотрудники, имевшие неиспользованные дни отпуска, при увольнении не получают компенсацию за отгул. Поправки же позволят исключить ситуации, когда человека могут уволить, не выдав заслуженного вознаграждения за занятость в выходные, указали в Минтруде.

