Совфед одобрил увеличение госпошлины за развод до 5 тыс рублей

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации одобрил закон, который повышает госпошлины на некоторые юридически значимые действия. Так, госпошлина за расторжение брака увеличится до 5 тысяч рублей в том случае, если супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и разводятся по взаимному согласию.

Заплатить эту сумму они будут должны и в случае расторжения брака через суд. До этого пошлина, которую россияне платили за развод, составляла 650 рублей.

Изменилась и госпошлина за выдачу аттестата, свидетельства или иного документа, который может стать подтверждением квалификации. Сумма повышается до 2 тысяч с 1,3 тысячи рублей. Норма распространяется и на выплаты за получение дубликата взамен утерянного документа. При этом за внесение в них каких-либо изменений россияне будут платить 500 вместо 350 рублей.

Госпошлина за изменение имени составит 5 тысяч рублей. Ранее размер пошлины за это действие был равен 1,6 тысячи рублей. Речь идет и об изменениях в свидетельстве о его перемене.

Вместе с тем сумма выплаты за внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, а также за выдачу свидетельств будет увеличена с 650 до 700 рублей. При их повторном получении пошлина составит 500 вместо 350 рублей. Изменится и госпошлина за выдачу физлицам справок из архивов органов записи актов гражданского состояния, а также других уполномоченных органов. Она вырастет до 350 с 200 рублей.

Документ также подразумевает установление пошлины в размере 3,5 тысячи рублей за регистрацию правил формирования долгосрочных сбережений. За внесение в них каких-либо изменений россияне должны будут платить 1,6 тысячи рублей.

Вырастет и размер госпошлины за рассмотрение ходатайства, предусмотренного монопольным законодательством. Она составит 400 тысяч рублей вместо актуальных до одобрения закона 35 тысяч. В случае если ходатайство предусмотрено законодательством о естественных монополиях, сумма пошлины увеличится до 50 с 16 тысяч рублей.

За госрегистрацию международной компании в специальном административном районе в порядке не только редомициляции, но и инкорпорации теперь будет взиматься пошлина в размере 150 тысяч рублей.

Увеличится и пошлина за госрегистрацию прав на недвижимость, кадастровая стоимость которой не определена или превышает 20–22 миллиона рублей, а также на связанные с ней сделки. Сумма этих выплат для физлиц вырастет вдвое, до 4 тысяч рублей, а для организаций – до 44 тысяч.

В том случае, если цена недвижимости оказывается выше пороговых значений, размер госпошлины для физлиц будет равен 0,02% от кадастровой стоимости, но не станет меньше 0,02% от размера стоимости сделки, которая послужила основанием для получения права собственности. При этом сумма выплаты не должна будет превышать 500 тысяч рублей. Организации в таких ситуациях будут платить пошлину по тем же процентным соотношениям, но не более 1 миллиона рублей.

При этом для религиозных организаций одного вероисповедания, которые заключают между собой договор пожертвования недвижимости религиозного назначения, размер пошлины не изменится и будет оставаться уровне 2 тысячи рублей вне зависимости от стоимости этого имущества.

Не изменится и фиксированная госпошлина в 22 тысячи рублей, которая выплачивается за госрегистрацию права общей долевой собственности на переданную в ПИФ недвижимость и все сделки с ней. Однако эта норма распространяется только на то имущество, кадастровая стоимость которого находится в пределах 22 миллионов рублей.

При условии превышения этого порога размер пошлин составит 0,2% цены сделки, но не будет ниже 0,2% от размера сделки, после которой были переданы права собственности на недвижимость. Она также не сможет превышать 1 миллион рублей.

Пошлина за государственный кадастровый учет созданных объектов недвижимости составит для физлиц 2 тысячи, а для организаций – 22 тысячи рублей. При изменении данных об объекте недвижимости будет необходимо заплатить 1 и 2 тысячи рублей соответственно.

При этом в ситуациях, когда одновременно с таким учетом проводится и госрегистрация прав на образованные объекты недвижимости, цена которых не определена или не превышает 20 миллионов рублей для физлиц и 22 миллиона рублей для организаций, пошлина будет равна 6 и 66 тысяч рублей соответственно.

Если же указанные пороги стоимости превышены, размер пошлин на сделки с этой недвижимостью будут увеличиваться на 2 тысячи рублей рублей для физлиц и на 22 тысячи рублей для организаций.

Документ подразумевает внесение изменений в Налоговый кодекс ради совершенствования российской налоговой системы.

Ранее Госдума приняла закон, который вводит в России прогрессивную шкалу налогов на доходы со ставками от 13 до 22%. В тот же день документ одобрил Совет Федерации. В соответствии с ним, предельный размер дохода, до достижения которого могут применяться обычные налоговые вычеты по НДФЛ, увеличивается с 350 до 450 тысяч рублей.