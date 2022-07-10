В Финляндии заявили, что Запад должен вступить в прямой конфликт с Россией

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Запад должен рассмотреть возможность военного вмешательства в действия России на Украине, заявил финский историк Юсси Ялонен.

"Пока западная стратегия – вооружение Украины и избежание вооруженной интервенции – вероятно, потерпела неудачу", – приводит его слова Verkkouutiset.

Он сделал акцент на том, что вмешательство Запада должно быть в границах Украины. Странам ЕС или НАТО придется рассмотреть возможность прямого вмешательства рано или поздно, резюмировал он.

Ранее бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что Россию нужно расчленить, а численность ее населения снизить до 50 миллионов человек.

По его мнению, мировая безопасность может быть обеспечена только таким образом.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.