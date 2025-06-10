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10 июня, 20:27

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Глава РФПИ Дмитриев: ЕС вводит санкции из-за помощи фонда в решении конфликта на Украине

Глава РФПИ прокомментировал возможные санкции ЕС против фонда

Фото: 123RF/seregalsv

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывает к введению санкций против Российского фонда прямых инвестиций из-за того, что он содействует урегулированию украинского конфликта и налаживанию контактов между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Марионетка (экс-президента США Джо. – Прим. ред.) Байдена Урсула (фон дер Ляйен. – Прим. ред.) все еще скрывает свою переписку (с фармакологической компанией. – Прим. ред.) Pfizer, но призывает к новым санкциям против Российского фонда прямых инвестиций", – написал он в соцсети Х.

Дмитриев уточнил, что элита Евросоюза боится мира, но "Европа просыпается".

Ранее фон дер Ляйен предложила ввести санкции против РФПИ, его "дочек" и инвестиционных проектов. Она считает, что так "канал финансирования проектов по модернизации экономики России и усиления ее промышленной базы будет сильно ограничен".

Также сообщалось, что ЕК в рамках новых антироссийских санкций планирует ввести ограничения против 70 судов и 22 банков, что приведет к их отключению от международной платежной системы SWIFT. Более того, предлагалось ввести ограничения на ведение дел с компаниями, связанными с "Северными потоками".

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Сюжет: Санкции
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