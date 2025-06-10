Депутат Немкин: мошенники могут придумать схемы с фейковыми выплатами ко Дню России

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Схемы мошенничества в преддверии длинных выходных и Дня России могут быть связаны с фейковыми выплатами к празднику и праздничными розыгрышами, заявил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.

"На фоне праздничной расслабленности и снижения информационной бдительности людей злоумышленники подстраивают свои схемы под патриотическую и социальную повестку", – заявил депутат в беседе с РИА Новости.

Аферисты рассылают людям сообщения от имени портала "Госуслуги", государственных органов или банков, обещая дать 10 тысяч рублей и другие подарки от государства. Мошенники отправляют своим жертвами ссылки, по переходу на которые требуется ввести данные карты, установить приложение или авторизоваться через фишинговый сайт.

"Это – чистой воды фишинг. Ни один орган власти не проводит выплаты подобным способом", – предупредил парламентарий.

Второй популярной схемой в преддверии праздников является фальшивые уведомления от платежных систем или банков. Человеку приходит сообщение, мол, "вы получили праздничную выплату", но требуется лишь подтвердить вход. Ссылка ведет на фишинговый сайт, откуда мошенники могут получить доступ к логину и паролю от онлайн-банка.

"Особенно опасны такие атаки, если у человека подключены СМС-коды: получив и логин, и одноразовый код, злоумышленники получают полный доступ к счету", – указал депутат.

Также преступники могут совершать звонки от имени сотрудников правоохранительных органов или "финансового мониторинга". Под предлогом усиления проверок в праздники и используя панику мошенники пугают жертв тем, что с их счета производятся подозрительные переводы. После этого им предлагают перевести средства на безопасный счет, что считается уже классической схемой хищения средств.

Главное правило защиты, которое поможет избежать потери своих денег, это не переходить по ссылкам из неизвестных источников, особенно если человеку обещают некие выплаты, либо говорится о государственных акциях.

"Все официальные меры социальной поддержки публикуются только через государственные каналы – сайты госуслуг, ведомств и крупных СМИ. Никакая "регистрация" для получения выплат через мессенджеры невозможна", – добавил Немкин.

Кроме того, банки никогда не звонят клиентам с просьбами назвать коды доступа или перевести деньги. Если собеседник требует срочных действий, переводов или авторизации – это почти всегда злоумышленник. В таких случаях стоит просто бросить трубку и перезвонить по официальному номеру банка.

"Главное – это осознанность самих граждан. Чем выше бдительность – тем ниже шансы на успех у мошенников, даже самых изощренных", – заключил он.

Ранее стало известно, что кабмин РФ прорабатывает возможность подачи заявления о мошенничестве через портал "Госуслуги". В работе в том числе находятся более десятка разных мер в части регулирования оборота банковских карт, ответственности за незаконный оборот сим-карт, за применение ИИ при мошенничестве и прочих.

