Министр обороны Италии выразил сомнение в успехе контрнаступления ВСУ

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Министр обороны Италии Гвидо Крозетто сообщил, что исход украинского контрнаступления неоднозначен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью министра местному тележурналисту.

По словам Крозетто, российская армия выстроила мощную оборонительную линию, а также имеет численное превосходство и более оснащенные военные средства.

Глава Минобороны Италии добавил, что сами украинцы осознают неопределенность контрнаступления. Он также сообщил, что переговорный процесс об условиях мира можно начать только при прекращении огня.

Ранее издание Politico сообщило, что Вооруженные силы РФ успешно отражают контрнаступление украинских войск. Журналисты указали на то, что в Сети появляется множество фотографий с уничтоженной западной техникой, которая применяется ВСУ при наступлении.

Президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление началось, однако все попытки его проведения оказались провальными.

Путин заявил о начале украинского наступления