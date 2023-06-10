В Польше заявили о создании политического формирования, выступающего за дружбу с РФ

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В Польше появится политическое формирование, которое будет выступать за дружеские отношения с Россией. Об этом в Twitter написал политолог и основатель Польского антивоенного движения (PRA) Лешек Сыкульский.

Он добавил, что это движение будет открытым, а первые его мероприятия пройдут уже осенью этого года. Также Сыкульский рассказал, что ему вместе с единомышленниками наконец удалось официально зарегистрировать PRA.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что отношения Москвы и Варшавы сейчас находятся на нулевой, если даже не на отрицательной отметке.

До этого СМИ сообщали о том, что в Польше, в Варминско-Мазурском воеводстве, происходит замена дорожных указателей. Так, российский город Калининград на них будет называться как "Крулевец".

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