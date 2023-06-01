В Госдуме назвали хамством замену в Польше дорожных табличек с Калининградом

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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин назвал хамством решение польских властей начать замену дорожные таблички с названием города Калининграда возле границы с Россией. Об этом сообщает газета "Известия".

"Типичное хамство в польском духе, которое, конечно, не способно причинить нам вред. Если они в таком духе намерены и дальше продолжать, ясно, что это закладывает не просто мину под наши отношения, а окончательно их гробит", – сказал Затулин.

Ранее сообщалось, что в Варминско-Мазурском воеводстве Польши происходит замена дорожных указателей, на которых российский город Калининград на них будет называться как "Крулевец". По данным журналистов, замена знаков проходит на национальных дорогах 51 и 57. В общей сложности власти планируют установить 26 новых указателей.

До этого соответствующую рекомендацию выпустила комиссия по стандартизации географических названий Польши. Как объяснили свое решение в комиссии, русское название города является "искусственным" и не имеет отношения к истории населенного пункта.

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