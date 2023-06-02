Песков заявил, что отношения РФ и Польши находятся на отрицательной отметке

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Отношения Москвы и Варшавы сейчас находятся на нулевой, если даже не на отрицательной отметке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"История с Польшей у нас богатая в наших отношениях. Сейчас, к сожалению, эти отношения находятся на нулевой, если не сказать на отрицательной отметке", – отметил Песков.

Ранее комиссия по стандартизации географических названий Польши рекомендовала использовать польское название Крулевец для Калининграда. Российское название города является "искусственным" и не имеет отношения к истории населенного пункта, считают в Варшаве. Песков, в свою очередь, назвал подобные манипуляции граничащими с безумием.

Позже стало известно, что в польском Варминско-Мазурском воеводстве начали заменять дорожные указатели, на которых российский город Калининград стал называться как "Крулевец".

Ситуацию не оставили без внимания в российской Госдуме. По словам первого зампреда думского комитета по делам СНГ Константина Затулин, замена дорожных знаков демонстрирует хамство польских властей.

Помимо этого, польская сторона регулярно выпускает заявления, связанные с желанием потребовать от Москвы репарации. Так, глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач поделился, что Варшава может вести диалог с Берлином, однако с Владимиром Путиным – это другая цивилизация.

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